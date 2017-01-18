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Yılmaz: "Çalışan bir nesile kavuşma arzusundayız"



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MALATYA (İHA) - MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı Barış Yılmaz, üstlendikleri misyon gereği "Çalışan, girişimci ve ortak değerlerimize sahip çıkacak bir nesile kavuşma arzusu içindeyiz" dedi

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Ateş ve yönetim kurulu üyeleri, Genç MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı Barış Yılmaz ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Mustafa Ateş, "MÜSİAD ile ortak paydamız gençliktir. Genç MÜSİAD Malatya'nın faaliyetlerini yakından takip ettiklerini Malatya için, Gençlik için uğraşan bir dernek ile omuz omuza her faaliyette yer alacaklarını belirttiler" diye konuştu. Genç MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı Barış Yılmaz ise, MÜSİAD'ın üstlendiği misyonu üst seviyeye taşımak istediklerini belirterek "Çalışan, girişimci ve ortak değerlerimize sahip çıkacak bir nesile kavuşma arzusu içindeyiz" dedi. Bu doğrultuda 'Young Business Academy' adlı süreçli eğitim programı ile üniversitede eğitim gören gençlere yönelik proje hazırladıklarını kaydeden Yılmaz, "Bahsettiğimiz hedeflerin önemini kavratabilirsek kazancımızın değeri bizler için ölçülemez bir sevinç kaynağı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, Malatya ve Türkiye sevdalısı olarak çalıştıklarını da ifade ederek zaman zaman Kent Konseyi Gençlik Meclis Başkanı ve diğer STK'larla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

(BT-SD-Y)



18.01.2017 14:16:36 TSI

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