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Odunpazarı'ndan geleneksel sanatlara tam destek



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Kent Konseyi Geleneksel El Sanatları Çalışma Grubu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarete, Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Kent Konseyi Geleneksel El Sanatları Çalışma Grubu Başkanı Uğur Bilge ve grup üyeleri katıldı. Odunpazarı Kent Konseyi Geleneksel El Sanatları Çalışma Grubu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Geleneksel El Sanatları Çalışma Grubu'na Odunpazarı Belediyesi olarak gerekli destekten kaçınmayacaklarının sözünü verdi. Başkan Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Geleneksel El Sanatları Çalışma Grubu'na çalışmalarında başarılar diledi. Odunpazarı Kent Konseyi Geleneksel El Sanatları Çalışma Grubu Başkanı Uğur Bilge ise, Başkan Kurt'a Odunpazarı için gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

(MK-MET-Y)



18.01.2017 14:15:08 TSI

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