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Niğde CHP 'Ayağa kalkıyoruz' sloganıyla meydanlarda



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NİĞDE (İHA) - TBMM'de bugün ikinci tur görüşmeleri başlayacak Anayasa değişikliğine karşı CHP tarafından Pazartesi gününden itibaren 'Ayağa Kalkıyoruz' sloganıyla başlayan eylemin ikinci gününde Niğde İl Başkanlığı Ömer Halisdemir meydanında buluştu.

İkinci tur görüşmelerine başlanacak olan Yeni Anayasa'ya Niğde'den hayır sesleri yükselmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Niğde yönetimi ve partililer Ömer Halisdemir meydanında toplanarak Yeni Anayasa'ya ellerinde ki kırmızı kartları kaldırarak 'hayır' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Başkanı Erhan Adem ikinci tur görüşmelerine başlanacak olan Yeni Anayasa'ya Niğde'den hayır dediklerini söyledi. Adem yaptığı konuşmada ;" Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkmak için, Meclisimize sahip çıkmak için ve tam demokrasinin uygulandığı, tam hukukun uygulandığı bir toplum oluşması için Yine Anayasa'ya hayır diyoruz.Şimdiden Milletvekillerini buradan uyarıyoruz. Herkes aklını başına alsın, herkes hayır oyu kullansın. Vatanın bölünmez bütünlüğü için hayır oyu vermeleri mecburiyetindedirler." dedi.

(YE-AÖ-Y)



18.01.2017 14:14:08 TSI

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