MEDAŞ'tan kar nedeniyle elektriği giden ilçelerle ilgili açıklama



Selman Ayas - İsmail Bulut

KONYA (İHA) - Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir, Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük, Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yaşanan elektrik kesintileri hakkında yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle 7 ilçede uzun süreli elektrik kesintisi olduğunu dile getiren Uçmazbaş, yaşanan afet sonrasında hemen ekip takviye ettiklerini ifade etti. Tarihi bir kış yaşandığına dikkat çeken Uçmazbaş, "Yaşadığımız bu afet sonrası dağıtım tesislerimizin büyük zarar görmesi nedeniyle biz hemen olaya müdahale ettik. Bir an önce vatandaşlarımıza elektrik verebilmek için 1-2 gün içerisinde ekip sayımızı 245'e çıkardık. Araç-gereç temininde bulunduk. Diğer illerde çalışan ekiplerimizden gerek arızada çalışan ekiplerimizden gerek tesiste çalışan ekiplerimizin bütün ekiplerimizi neredeyse olay yerine intikal ettirdik. Bunun yanında genel müdürlükte konuyla ilgili çalışan tüm arkadaşlarımız konuyu takip etmek üzere Seydişehir'e, Beyşehir'e gittik ve olayı yerinde takip ettik. Tabi bizim bu yaptıklarımızın yanında belediyelerden ve resmi kurumlardan büyük destek gördük. Tüm belediyelerden istisnasız çok büyük destek gördük. Gerek yol açılması anlamında gerek arazi şartlarından dolayı giremediğimiz yerlerde bu 245 arkadaşımız gece -15 dereceye varan havada direk tepesinde çalıştılar. Dışarıda durmanın mümkün olmadığı, dışarı çıktığınız zaman 3-5 dakika sonra içeri girmek istediğiniz havalarda direk tepesinde çalıştılar. Bunun yanında kar kalınlığı yarım metreye varan yerlerde direkleri ve malzemeleri sırtlarında taşıdılar. Dolayısıyla her biri insan üstü çaba sarf etti. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Şu an itibariyle sadece 2 köyde elektrik olmadığını kaydeden Uçmazbaş, "Bu iki köy de bugün içerisinde enerjilendirilecek. Oradaki sıkıntı tamamen bitmiş diyebiliriz. Bir haftadan az bir sürede enerjilendirmiş olduk orayı. Şu an itibariyle 2 köyü saymazsak bütün yerleşim yerleri enerjilendirilmiş durumda. Tabi bizim işimiz burada bitmiyor. Bu yaptığımız şeyler geçici şeyler. Vatandaşa bir an önce elektrik verebilmek için, sıkıntı çekmemesi için çok da teknik olmayan palyatif çözümler bulduk. Bundan sonra bizim artık kalıcı tesisler için çalışmamız gerekiyor. Bu yönde de çalışmalarımızı başlattık" ifadelerini kullandı.

18.01.2017 14:18:50 TSI

