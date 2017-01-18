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Efeler'de Türk halk müziği korosu kuruluyor

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:15
Efeler'de Türk halk müziği korosu kuruluyor
Efeler'de Türk halk müziği korosu kuruluyor

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Türk halk müziği korosu kurmak için kolları sıvadı.
Sanatın ve sanatçının yanında olduğunu düzenlediği çeşitli etkinlikler ile gösteren Efeler Belediyesi bu sefer müzik alanında kendini gösterecek. İlçedeki gönüllü vatandaşlardan oluşturulacak olan Türk halk müziği korosu Nedim Tarımcıoğlu şefliğinde 19 Ocak Perşembe günü çalışmalarına başlayacak. Koroda yer almak isteyen vatandaşlar Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde başvurarak koro hakkında detaylı bilgi alarak kayıt yaptırabilecekler.
Sesine güvenen ve Türk halk müziğini seven ilçe halkını koronun bir üyesi olmaya davet eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Türk Halk Müziği, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçe yöresel etnik müziklerdir. Yapısal olarak da folklorun bir parçası olan bu müziğe gönül veren ilçe halkımız ile birlikte tüm müzikseverlere unutulmaz konserler vermek için çalışmalara başladık. Tüm sesine güvenen ve koroda yer almak isteyen halkımızı Milli Aydın Bankası Kültür Merkezimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
(MU-MB-Y)

18.01.2017 14:19:25 TSI
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