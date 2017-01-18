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Okullar arası halter müsabakası sona erdi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen yıldızlar ve gençler halter şampiyonası sona erdi.

Birbirinden çekişmeli geçen halter müsabakasında Yıldız Erkelerde Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencisi Yusuf Bürmek şampiyon olurken Genç Erkekler A kategorisinde ise Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Koca şampiyon oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Halter Antrenörü Şakir Kardaş ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü okul sporları komite üyesi Hasan Özdemir tarafından takdim edildi.

(Şİ-SD-Y)



18.01.2017 14:21:35 TSI

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