YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alanya bahara hazırlanıyor

Alanya bahara hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da bahar hazırlıklarına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve renkli caddeleriyle fark yaratan Alanya'da bahar hazırlıklarına başladı. Atatürk, Keykubat Caddeleri, Oba Tosmur Sahil Yolu, Konaklı ve Mahmutlar'da ağaçlar budanırken, bozulan kaldırımların tamir ediliyor. Mevsimlik çiçek dikimi, oturma grupları montajı, spor alanları ve duvar örme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Baharı en güzel şekilde karşılamak için çalışmalara şimdiden başladık. Amacımız, Alanya'yı daha güzel bir görünüme kavuşturmak" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



18.01.2017 14:21:37 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER