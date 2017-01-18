19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Okullar tatile minikler Şehitkamil'e

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:17
Okullar tatile minikler Şehitkamil'e
Okullar tatile minikler Şehitkamil'e

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi için çalacak son ders zilinin arından minik öğrencileri sportif etkinliklerle buluşturacak. Birbirinden eğlenceli parkurlarda eğlenerek öğrenecek minikler, ikinci yarıyıl için büyük moral depolayacak.
20 Ocak 2017 Cuma günü 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısı için çalacak son ders ziliyle birlikte 15 günlük tatile çıkacak öğrencileri unutmayan Şehitkamil Belediyesi, farklı yaş gruplarına yönelik düzenleyeceği sportif ve sosyal etkinliklerle yoğun ders maratonundan ayrılan dimağlara moral aşılayacak. Sömestr tatili boyunca hafta içi her gün 09:00-12:00 saatleri arsında Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde 5-9 yaş aralığındaki kız ve erkek öğrencilerin katılabileceği ücretsiz spor etkinlikler ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle, katılımcılara mutlu anlar yaşatacak. Yarıyıl tatili boyunca düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgiler veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tatil dönemi boyunca öğrencilerin boş zamanlarını spor kanalıyla en iyi şekilde değerlendirebilmeleri adına farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.
Şehitkamil Belediyesinin yılın 365 günü spor okulları ve spor merkezleri faaliyetleriyle toplumun her kesimine nitelikli tesislerde spor yapma imkanı sağladığını kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yarıyıl tatilinde öğrencilerin zamanlarını en verimli şekilde değerlendirebilmeleri adına çeşitli etkinlik ve aktiviteler planladıklarını dile getirdi. Başkan Fadıloğlu, "2016-2017 eğitim-öğretim yarıyılının sonuna geldik. Tüm öğrencilerimiz karne heyecanın ardından 15 günlük tatilin tadını çıkartacak. Bu süre zarfında öğrencilerimizin ikinci yarıyıla moralli başlamaları, zamanlarını verimli geçirebilmeleri ve sürekli spor alışkanlıkları kazanabilmeleri adına sportif ve sosyal anlamda etkinlikler düzenleyeceğiz. Tatil dönemi boyunca Dülük Tabiat Parkında faaliyetlerini sürdüren Gençlik kampımız, gençlerimizi misafir edecek. Bir diğer yandan da 5-9 yaş aralığındaki minik öğrencilerimizi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde yapılacak olan sportif beceri parkurlarındaki etkinliklere dahil edeceğiz. Yılın 365 günü spor okullarımız ve spor merkezlerimizle tüm vatandaşlarımıza sürdürebilir spor alışkanlıkları kazandırma arzusu içerisindeyiz. Ben, bu vesile ile tüm öğrencilerimizi bir kez daha spor merkezlerimize davet ediyor ve şimdiden keyifli bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.
(SD-Y)

18.01.2017 14:21:44 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'teki DEAŞ operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ DEAŞ OPERASYONU
MÜSİAD Gaziantep Şubesi Genel Kurulu
YEREL

MÜSİAD GAZİANTEP ŞUBESİ GENEL KURULU

Gaziantep'teki FETÖ'ye ilişkin soruşturma
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ'YE İLİŞKİN SORUŞTURMA
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
YEREL

BASKETBOL: FIBA ERKEKLER AVRUPA KUPASI
Gaziantep'te bir kişi 2 komşusunu rehin aldı
YEREL

GAZİANTEP'TE BİR KİŞİ 2 KOMŞUSUNU REHİN ALDI
GKV'de Bin Bir Suretler ve 'Çiçeklerin Dili' Sergisi
YEREL

GKV'DE BİN BİR SURETLER VE 'ÇİÇEKLERİN DİLİ' SERGİSİ
İş adamından özel bankalara 'kolay kredi' çağrısı
YEREL

İŞ ADAMINDAN ÖZEL BANKALARA 'KOLAY KREDİ' ÇAĞRISI
İslam bilim tarih müzesi öğrencilere ilham kaynağı oluyor
YEREL

İSLAM BİLİM TARİH MÜZESİ ÖĞRENCİLERE İLHAM KAYNAĞI OLUYOR
Araban da 20 Aileye 500 keçi dağıtımı yapıldı
YEREL

ARABAN DA 20 AİLEYE 500 KEÇİ DAĞITIMI YAPILDI
Gaziantep'te erkek cesedi bulunması
YEREL

GAZİANTEP'TE ERKEK CESEDİ BULUNMASI

Kadınlar keçeden magnetlerle evlerini güzelleştirecek
YEREL

KADINLAR KEÇEDEN MAGNETLERLE EVLERİNİ GÜZELLEŞTİRECEK
Kamu Başdenetçisi Malkoç, Kilis'te
YEREL

KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ, KİLİS'TE
MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan gündemi değerlendirdi
YEREL

MHP GAZİANTEP İL BAŞKANI MUHİTTİN TAŞDOĞAN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
Yeşilce Sosyal Tesisi tamamlandı
YEREL

YEŞİLCE SOSYAL TESİSİ TAMAMLANDI
Gaziantepspor kupada moral arıyor
YEREL

GAZİANTEPSPOR KUPADA MORAL ARIYOR
'Sessiz katil'e dikkat
YEREL

'SESSİZ KATİL'E DİKKAT
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI