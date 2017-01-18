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MÜSİAD'ın yeni yönetiminden ilk toplantı



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MANİSA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), geçtiğimiz hafta yeni yönetimin seçilmesinin sonrasında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde olağan genel kurulunu gerçekleştiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Oreko Hotel'de düzenlenen toplantıda konuşan MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper, Manisa MÜSİAD'ın, tarım, ticaret ve sanayinin merkezi olduğunu, Anadolu Kaplanlarını elinden tutup Amerika'dan, Afrika'ya, Asya'ya 4 kıta koşturduğunu söyledi. Ürper, Manisa'nın ekonomisine, ticaretine kaktı sağladıklarını belirtti. Ürper, "Gayemiz Manisa'nın eksik kalan noksanlarını tamamlamak, birleştirici olmaktır. El birliğiyle, güç birliğiyle hep beraber Manisa'ya hizmet etme yolunda birlik ve beraberlik içerisinde bir olacağız. Manisa'ya hizmet edeceğiz. Allah bizi mahcup etmesin" dedi. MÜSİAD üyelerinin Manisa'ya istihdam sağladığını kaydeden Ürper, "En basitten bir avukat arkadaşımızın yanında yardımcıları çalışıyor. Aynı şekilde diğer üyelerimizin yanında çalışanlar var. Yani Manisa'da kendi çapımızda istihdam sağlama pozisyonundayız. Manisa'ya örnek olacak olan çalışmaları hep beraber yapmak düşüncesindeyiz" diye konuştu.

Türkiye'nin çok iyi bir konumunda olduğunu vurgulayan Ürper, "Bütün dünyanın kıskandığı ve gözlerinin üzerinde olduğu bir yerdir. İşte bundan dolayıdır ki fesat ocakları kendilerinin ulaşamadığı ve yapamadıklarını Türkiye'yi terör belasıyla insanları birbirinden ayrıştırmak için mücadele içerisinde bulunuyorlar. Ama biz hep beraber onların bu kötü düşüncelerine bir ve beraber olaraktan ilk başta Manisa MÜSİAD, ondan sonra Manisa geneli olarak Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz. Diğer ülke insanları gibi bizim gideceğimiz başka bir ülke yok. Bizim hiçbirimizin Türk bayrağının dışındaki bayrağın altında bulunma düşüncemizde yok. Anadolu'yu fetheden büyük insanlarımızı Allah rahmet eylesin. Onların bıraktığı bu Anadolu toprakları üzerinde şehitlerimiz nasıl kanlarını canlarını verdiyse bizlerde birlik ve beraberlik içerisinde tarımından, ticaretinden, sanayisine kadar hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle de üstesinden geleceğiz" dedi. Başkan Ürper, MÜSİAD'a katkılarından dolayı Melih Sevil'e MÜSİAD tarafından gönderilen hediyeyi takdim etti.

Yönetim kurulunun belli olmasını ardından komisyon başkanları da belli oldu. Sektör kurulları komisyonu başkanlığına Abdullah Tekin, Mali Bütçe Komisyonu Başkanlığına Burhan Yolcu, Teşkilat ve üye ilişkileri komisyonu başkanlığına Hüsnü Arslan seçildi.

(AY-Y)



18.01.2017 14:26:13 TSI

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