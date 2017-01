YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Payallarspor'dan Başkan Yücel'e destek teşekkürü

ANTALYA (İHA) - Payallarspor Yönetim Kurulu Üyeleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

Birinci Amatör Kümede mücadele eden Payallarspor Kulübünün yöneticileri Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek kulübe olan desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. 1. Amatör Kümede bu sezon yenilgisiz olarak şampiyonluğa doğru ilerlediklerini belirten kulüp yönetimi Başkan Yücel'in her zaman takıma destek verdiğini belirttiler. Kulübün ve futbolcuların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirten yöneticiler, ''Payallarspor bu sezon ligde hiç puan kaybetmedi. Bu başarımızın en büyük destekçisi Başkanımıza ve ekibine taraftarımız ve takımımız adına teşekkür ederiz.''

Amatör spora desteğimiz devam edecek

Alanya Belediyesi olarak her dalda amatör spora destek vermeye devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "diğer dallarda olduğu gibi amatör futbola da önem ve destek veriyoruz. Payallarsporumuzu, futbolcularımızı ve taraftarlarımızı tebrik ederim" dedi.

Kulüp yöneticileri ziyaretin ardından Başkan Yücel'e atkı ve imzalı Payallarspor forması hediye ettiler.

18.01.2017 14:34:58 TSI

