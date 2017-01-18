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Başkan Ergün, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni ağırladı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç ve Basın Sorumlusu Cihad Taysi de eşlik etti. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eden Başkan Cengiz Ergün, "Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Geride bıraktığımız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz de kutlu olsun. Gazeteciler, halkın bilgilendirilmesi ve doğru haberlerin aktarılması noktasında basın mensupları zor bir görev ifa ediyor. Kendilerine bizlere doğru ve tarafsız haberleri ulaştırdıkları için teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV'nin kısa süre içerisinde yayın hayatına başlayacağını da dile getiren Başkan Ergün, "Birçok basın mensubu arkadaşımıza yeni bir çalışma alanı yaratacağımıza inanıyorum " diye konuştu.

Gazetecilerle gösterilen dayanışma için Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür ederek sözlerine başlayan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, "Gazetecilerin iş bulamadığı zor bir süreçten geçiyoruz. Sizlerin de bu noktada Web TV kurarak basın çalışanı arkadaşlarımıza iş imkânı sağlayacaksınız. Bu nedenle size teşekkür ediyoruz. Ayrıca cemiyetimizin çıkardığı 9 Eylül Gazetesi , Şubat ayından itibaren de Ege'nin diğer illerinde de okuyucularıyla buluşacak" dedi.

Başkan Cengiz Ergün, konuklara İMYAD tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bütçesini En İyi Kullanan Büyükşehir' seçilmesi ile ilgili hazırlanan kitapçığı hediye etti. Başkan Ergün ayrıca Manisa'yı tanıtan yöresel ürünleri de hediye etti. Misket Dikmen de Başkan Cengiz Ergün'e İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı takvim hediye etti.

(AY-Y)



18.01.2017 14:33:54 TSI

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