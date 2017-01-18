YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gülhan Erin TOGEM hakkında bilgi aldı

Gülhan Erin TOGEM hakkında bilgi aldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, Toplumsal Gelişim Merkezini (TOGEM) ziyaret ederek, çalışmalar ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

TOGEM Sorumlusu Yasemin delibaş ile birlikte TOGEM'i gezen Gülhan Erin, çalışanlarla sohbet etti. TOGEM bünyesindeki atölye ve sınıfları tek tek gezerek, kursiyerlerle sohbet eden Gülhan Erin, Adıyamanlı bayanların sosyalleşmesinde ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında TOGEM'in önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Adıyamanlı bayanların el emeği göz nuru ürünlerini yakından inceleyen Gülhan Erin, dikiş makinasının başına geçerek bir süre dikiş yaptı.

TOGEM'e ve çalışanlarına teşekkür eden Erin, TOGEM sayesinde kadınlarımız üretken hale ve aile bütçesine katkı yapacak hale gelmektedirler.

(AHM)



18.01.2017 14:42:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER