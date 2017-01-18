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Kadınlar keçeden magnetlerle evlerini güzelleştirecek



GAZİANTEP (İHA) - Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, ufak dokunuşlarla evleri güzelleştiren etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor.

Forum Gaziantep, kadın ziyaretçilerine 21 Ocak Cumartesi günü 15.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek Keçeden Magnet Yapım Atölyesi ile evlerini süsleyecek rengarenk magnetler yapma fırsatı sunacak. Renkli keçeler, mıknatıs ve süsleme malzemeleri kullanılarak tasarlanacak birbirinden güzel magnetler, beyaz eşyaları süsleyecek. Etkinlik sayesinde kadınlar hem yeteneklerini konuşturacak hemde el becerilerini geliştirecek.

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü'nün 2017 yılında da her Cumartesi günü kadınlara özel atölye çalışmaları düzenlemeye devam edeceği belirterek, tüm kadınlara bu etkinlik ve atölyelere katılma çağrısında bulundu.

(SD-Y)



18.01.2017 14:45:56 TSI

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