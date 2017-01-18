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Kan bağışı çağrısı Kars'ta vatandaşları harekete geçirdi

- Türk Kızılayına bir destek de SİTETELEKOM Çağrı Merkezi'nden geldi



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Karslı vatandaşlar, Türk Kızılayı'nın kan stoklarının mevsim şartlarından dolayı alarm verdiğine yönelik açıklamasının ardından kan bağışı noktalarına akın etti. Vatandaşlar, hem kan verdi, hem de kan vermeleri için çağrıda bulundu.

80 personel ile Kars'ta büyük bir istihdam sağlayan SİTETELEKOM Çağrı Merkezi, Türk Kızılayı'nın kan stoklarında mevsim şartlarından dolayı azalma olmasına seyirci kalmayarak, kan bağışında bulunmak istedi. 80 personelden 45 personel kan bağışı yaparken, Kars Kızılay Kan Alma Birimi ise kan veren personele vücut direncini düşürmemek adına ikramda bulundu.

SİTETELEKOM Çağrı Merkezi Sahibi Şahin Aydın, Kan Bağışının önemine değinerek, "Kan bağışı yardımlaşma adına büyük önem taşımaktadır. Hastanede yatan insanların kan ihtiyacı olduğunda önce bu depolanan kanlardan ihtiyaç karşılanmaktadır. İnsanlarının hayatını kaybetmemesi, hatta kendimizin böyle bir duruma düşmesi durumunda kendi hayatımızı kaybetmememiz için kan bağışında bulunmalıyız. İnsanın ne zaman kana ihtiyacı olacağı belli olmaz. Ani bir kaza sonucu bir kan bağışı tüm yaşamınızı kurtarabilir. Kan bağışlandıktan sonra bir son kullanma tarihine kadar kullanılamazsa daha fazla kullanılamaz. Bu sebeple düzenli aralıklarla kan bağışı yapmakta fayda vardır. Bizde bu önemden dolayı SİTETELEKOM Çağrı Merkezi ailesi olarak Kızılay'a kan bağışında bulunmak istedik" dedi.

SİTETELEKOM Çağrı Merkezi Operasyon Yöneticisi İlyas Aydın ise, "Yaklaşık 2 hafta önce Türkiye genelinde Kızılay'ın kan alma kampanyası başlatılmıştı. Bizde buna duyarsız kalmadık. Arkadaşlardan da sağolsun böyle bir talep geldi. Arkadaşlardan yaklaşık yüzde 50 den fazlası kan bağışında bulunmak istediler. Bizde Kars'ta bulunan Kızılay Kan Alma Birimi ile görüştük. Bize bugüne randevu verdiler ve şuan buradalar. Bu uygulama ile de hem kan bağışının önemini anlatmaya çalışıyoruz hem de kan ihtiyacı olan insanların bu kana sahip olarak hayatlarını idame etmesini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kars Kızılay Kan Alma Biriminin Doktoru Enis Güllüdağ, "Kızılay olarak burada bir gezici ekip uygulaması yaptık. Burada önceden ismi tespit edilen 45 kişiden kan alımı yapacağız. Bugün çalışmalarımızı burada yürüteceğiz. Bundan sonra bu gezici ekip uygulamamız devam edecektir. Haftada 2 gün olmak üzere ayda en az 8 defa gezici ekip uygulaması yapılacak. Bu uygulamalar inşallah devam edecek" şeklinde konuştu.

Öte yandan SİTETELEKOM Çağrı Merkezi'nde çalışan 80 kişiden 45'i kan bağışında bulundu.

(IÇ-AT-Y)



18.01.2017 14:47:38 TSI

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