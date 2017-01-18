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Vali Koçak; "Gününden ve geleceğinden emin bir Aydın inşa edeceğiz"

- Vali Koçak, Aydın'ın 2016 yılını değerlendirip 2017 hedeflerini açıkladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, "Mutlu, müreffeh, sağlıklı ve insanların güven içinde uzun yaşadığı dünya markası bir Aydın'ı temin edeceğiz" dedi.



Vali Ömer Faruk Koçak, düzenlediği "2016'yı Değerlendirme 2017'ye Bakış" konulu toplantıda Aydın'ın 2016 yılını değerlendirip 2017 hedeflerini açıkladı. Toplantıya Vali Yardımcıları, Aydın Garnizon Komutanı Kurmay Albay Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.



Toplantıda konuşan Vali Koçak, "İlimizin kalkınması, gelişip büyümesi ve geleceğe en güzel şekilde hazırlanması için kurumlarımızla birlikte koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızda kamu kaynaklarını etkin kullanmak, verimlilik, sürdürülebilirlik, hesap verilebilirlik, saydamlık vb. gibi ilkeler bize yol gösterici olmaktadır. Bu kapsamda '2016'yı Değerlendirme 2017'ye Bakış' konulu bir çalışma gerçekleştirdik. Bunun için bir uluslararası raporlama türü olan sürdürülebilirlik raporunu esas alan bir form oluşturduk. Bu forumlara göre kurumlarımızın 2016 faaliyetlerini raporlandırmalarını istedik. Kurumlarımızdan gelen verileri, yeni bir anlayışıyla analize tabi tutarak performansımız, vizyonunun ve hedeflerimizi ortaya koyan bir il faaliyet raporu hazırlamayı planladık. Bu çalışmada kamu hizmetlerini sektörel bazda ele aldık. Sosyal sektörler, ekonomik sektörler, şebeke sektörleri, asayiş ve güvenlik sektörleri olarak sınıflandırdık. Bu sektörlerin 2016 yılı içinde yaptıkları faaliyetleri, ulusal ve bölgesel hedeflerimiz dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tuttuk. Planlanan hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, bedellere ne kadar yaklaşıldığı, sosyoekonomik katkıları neler olduğu gibi bir dizi kriterler ortaya koyarak bir çalışma gerçekleştirdik. Başarılı olduğumuz alanlarda başarıyı daha da yükselmek, başarısız olduğumuz konularda da gerekçelerini tespit ederek başarıyı yakalamak için neler yapılması gerektiğini ortaya koymayı amaçladık. 2017 yılı içinde hedeflerimizi ortaya koyduk" diye konuştu.



"Mutlu, Müreffeh, Sağlıklı ve İnsanların Güven içinde Uzun Yaşadığı Dünya Markası Bir Şehir"

Aydın'ın 2017 yılı hedeflerinden söz eden Vali Koçak, "Amacımız vatandaşı merkeze alan, katılımcı, hedeflere odaklanmış, planlama, izleme ve değerlendirmeye tabi tutulan sürdürülebilir bir hizmet sunumu ile beraber hesap verebilen ve halkımızın güven duyacağı bir yönetim anlayışını geliştirmektir. Vizyonumuzu ise 'Mutlu, Müreffeh, Sağlıklı ve İnsanların Guven İçinde Uzun Yaşadığı Dünya Markası Bir Şehir' olarak belirledik. Bu vizyonun sektörlerimize yeni bir dinamizm kazandıracağına yürekten inanıyorum. Bu yolla hükümetimizin 10. Kalkınma planında ortaya koyduğu 'Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum' hedefine de Aydın'dan güçlü bir katkı sağlamış olacağız. İlimizde sosyal sektörün hedefi kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine hakkaniyetli erişim, yoksulluğun ve sosyal dışlanmışlığın önlendiği, bilim, kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklendiği, her yaşta spor yapma imkanına erişimin sağlandığı bir il olmaktır" ifadelerini kullandı.



"Aydın Dünya markası Bir şehir Olacak"

Aydın'daki ekonomik sektörün hedeflerinde de söz eden Vali Koçak, şöyle konuştu: "Aydın'ın tarım, sanayi, turizm ve ticarette yüksek katma değerli üretim, ileri teknoloji kullanımı, yenilikçilik, yüksel nitelikli iş gücü, yüksek verimlilik, markalaşma, ürün güvenliğinin sağlanması, kayıt dışılığın önlenmesi, üretim ve ihracat kapasitesinin yükseltilmesi, AB ve uluslar arası ölçekte yüksek standartlı üretim yapılmasının sağlanmasıyla dünya markası bir şehir olması gerektiğini düşünüyorum"



"Aydınlıların Hayat Kalitesi Yükselecek"

Aydın'ın sosyal anlamda Türkiye ortalamasının önünde olduğuna işaret eden Vali Koçak, sözlerini şöyle tamamladı: "İlimizde şebeke sektörlerinin enerji, ulaştırma, haberleşme, içme suyu alanlarında hızlı, kesintisiz, kaliteli, sağlıklı, makul fiyatla erişilebilen, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve birbiriyle entegre hizmet sunumunun diğer sektörlerin verimini ve insanların hayat kalitesini yükselteceğini düşünüyorum. Asayiş ve güvenlik sektörünün ise gününden ve geleceğinden emin bir şehir için temel hak ve hürriyetlerin korunduğu, kıyı güvenliğinin sağlandığı, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ile etkin mücadelenin yapıldığı, kırsal ve kentsel alanlarda can ve mal güvenliğinin sağlandığı, afetlere hazırlıklı bir il hedefiyle 24 saat 7 gün kesintisiz hizmet vermesini temin edeceğiz"

(MB-Y)



18.01.2017 14:59:56 TSI

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