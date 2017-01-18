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Şehzadeler'de engelliler yalnız değil



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi'nin, Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile yapmış olduğu 'Şehzadeler'de Parklar Hayat Bulsun, Engelsiz olsun projesi' kapsamında alınan Engelli Hizmet Aracı engellilerin hizmetine sunuldu.

Şehzadeler Belediyesi'nin, Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile yapmış olduğu 'Şehzadeler'de Parklar Hayat Bulsun, Engelsiz olsun projesi' alınarak engelliler için dizayn edilen Engelli Hizmet Aracı'nın tanıtımı yapıldı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tanıtıma, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız ve vatandaşlar katıldı. Engelsiz bir Şehzadeler için çalıştıklarını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Bu Engelli Hizmet Aracımız, 3 akülü sandalye ve 1 aküsüz sandalye ile yanında 6 refakatçinin de eşlik edebileceği engellilerimiz etkinliklere, sosyal aktivitelere sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını temin edebilecek bir araçtır. Yine engelli vatandaşlarımız hasta olduklarında veya sıkıntıyla karşılaştıklarında yanında ona eşlik edebilecek bir kimsesi yoksa yaşlı engellilerimiz için Beyaz Masa birimimiz arandığında aracımız engelli vatandaşımızı uygun yerden alarak gitmesi gereken yere götürecektir. Bu yeni hizmetimizde Şehzadelerimizdeki engelli vatandaşlarımız için hayırlı olsun. Bu aracımızı Zafer Kalkınma Ajansına yapmış olduğumuz bir proje kapsamında ajansımızın desteği ile almış olduk. Belediyemize büyük destekler sunan Zafer Kalkınma Ajansına ve projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'de son zamanlarda yükselen hizmet kalitesinin gelişen bir devletin sonucunda olduğu ifade eden Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu "Güzel bir hizmet hayata geçiyor. Böylesine güzel bir aracı ilk defa görüyoruz. Bu gelişen devletin, yerel yönetimlerin hizmetinin bir sonucudur. Eskiden çöplerini toplayamayan, yollarını süpüremeyen belediyecilik var iken şuanda dezavantajlı gruplara iyi hizmet sunan bir belediyecilik aşamasına gelmemizden bir idareci olarak ben son derece memnuniyet duyuyorum. Böylesine güzel bir projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum, kullanacak olan engelli vatandaşlarımız içinde hayırlı olsun. Biz her çalışmamızda pozitif ayrımcılık yaparak engelli vatandaşlarımızın bize daha rahat ulaşmaları ve hizmetlerden daha iyi faydalanması için elimizden geleni devlet olarak yapıyoruz. İnşallah bundan sonrada yapacağız. Gelişen ve büyüyen Türkiye' de bu tür ihtiyaçların kısa sürelerde çözüleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Her türlü çalışma ve aktivite de Şehzadeler Belediyesi'nin engellileri unutmadığını ifade eden Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız "Şehzadeler Belediyemiz kanayan bir yaramıza daha merhem oldu. Zaten yaptığı hizmetlerle böyle bir aracın eksikliğini bize hiçbir şekilde aratmıyorlardı. Bizlerin sorunlarına el uzattıkları için tüm Şehzadeler Belediyesi personeline çok teşekkür ediyoruz. Bu engelli araç birçok engelli kardeşimiz için güzel bir hizmet olacak" dedi.

(AY-Y)



18.01.2017 15:04:07 TSI

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