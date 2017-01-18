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Siverek'te kasaplara denetim



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa ve Siverek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince ilçedeki kasap ve yemek fabrikalarında denetim yapıldı.

Siverek ilçesinde kesilmiş 4 eşek kafasının bulunmasının ardından denetimleri sıklaştıran Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte yemek fabrikaları ile et ve et ürünleri satışının yapıldığı iş yerlerini denetledi. Belge eksiği bulunan iş yerine sahiplerine uyarıda bulunan ekipler, etlerden numune aldı. Hijyen kuralları konusunda da çeşitli uyarılar yapan ekip, bazı işletmeler hakkında yasal işlem başlattı.

(CS-SD-Y)



18.01.2017 15:07:21 TSI

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