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Şehzadeler Belediyesi'nden hasta, yaşlı ve engelli bakım kursu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi tarafından açılacak olan hasta, yaşlı ve engelli bakım kursu için kayıtlar başladı.

Şehzadeler Belediyesi, İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğünün geçtiğimiz ay 10 bin kişiyi meslek sahibi etmek için imzaladığı protokol çerçevesindeki meslek edindirme kursları başlıyor. Bu kapsamda hasta, yaşlı ve engelli bakım sertifikası almak isteyen vatandaşlar için kursa kayıtları başladı. Hasta, yaşlı ve engelli bakım kursuna başvurmak isteyen vatandaşların Şehzadeler Kaymakamlığı karşısındaki Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezine ücretsiz kayıtlarını yaptıra bileceklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Geçtiğimiz ay Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehzadeler Halk Eğitim müdürlüğümüz ile imzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde meslek edindirme kurslarımızı açıyoruz. Bu bağlamda belediyemize gelen talepler doğrultusunda Hasta, yaşlı engelli bakım kursunu başlatıyoruz. Bu kursumuza isteyen tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak başvuruda buluna bilirler. Hasta, yaşlı ve engelli bakım kursuna katılmak isteyen vatandaşlarımız Şehzadeler Kaymakamlığımızın karşısında bulunan Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezimize 4 fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile başvuruda buluna bilirler. 400 saat sürecek olan kursun sonunda kursiyerlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alabilecekler" dedi. Başkan Çelik 2017 yılı için imzalanan protokol çerçevesinde 10 bin kişinin faydalanacağı meslek edindirme kurslarının açılacağını belirtti.

(AY-Y)



18.01.2017 15:07:48 TSI

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