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Vali Kamçı, Bünyan İlçesindeki muhtarlarla bir araya geldi



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KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde Bünyan ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Bünyan İlçesi ziyareti kapsamında Vali Kamçı, ilk olarak Bünyan Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Ömer Şahin, Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, İlçe Jandarma Komutanı, ilçe Emniyet Amiri ile daire amirleri ve personel tarafından karşılanan Vali Kamçı, kaymakamlıkta ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, altyapı ve üst yapı durumları hakkında Kaymakam Ömer Şahin'den detaylı bilgi aldı.

Ziyareti kapsamında Bünyan Belediyesi'ni de ziyaret eden Vali Kamçı, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu tarafından hazırlanan Belediyenin yaptığı çalışmalar hakkındaki sunumu izleyerek, bilgi aldı.

Daha sonra Bünyan ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Kamçı, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde gerçekleştirilen bu buluşmaların mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmek, muhtarların dile getirdikleri istek, talep ve sorunlarını dinleyerek süratle çözüm üretmek amacını taşıdığını ifade etti.

Muhtarların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla Bünyan'da düzenlenen toplantıya, Vali Kamçı, Kaymakam Ömer Şahin, Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Vali Kamçı, sorunları not alarak çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Toplantı, muhtarların mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile devam etti.

(AÖ-Y)



18.01.2017 15:11:17 TSI

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