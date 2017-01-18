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Genel Sekreter Yardımcısı Genç'ten Başkan Akyol'a ziyaret



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, İzmir-İstanbul yolunda trafik kazası geçiren Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u, tedavi gördüğü Manisa Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

İzmir-İstanbul yolunda kaza geçiren Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, ziyaret etti. Mustafa Genç'e Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da eşlik etti. Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve makam şoförlerine de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçmiş olsun dileklerini ileten Mustafa Genç, "Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u ziyaret ettik. Kendisinde ve araçtakilerde kötü bir şey çok şükür ki yok. Tedavilerinin ardından taburcu edilecekler. Tekrar geçmiş olsun" dedi.

(AY-Y)



18.01.2017 15:11:53 TSI

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