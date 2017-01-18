YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adıyaman Belediyesi'nden Adıyaman 1954 Spor'a destek

Adıyaman Belediyesi'nden Adıyaman 1954 Spor'a destek



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında, Adıyaman 1954 Spor'a nakdi yardımda bulunma kararı alındı.

Adıyaman Belediyesi, Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Adıyaman 1954 Spor ile ilde faaliyetlerini sürdüren amatör futbol takımlarına daha önce destekte bulunmuştu.

Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısında Adıyaman 1954 Spor Kulübüne nakdi yardımda bulunmak için karar aldı. Adıyaman 1954 Spor'a 50 bin TL destek verilecek.

Adıyaman'ı profesyonel ligde temsil etmek için Bölgesel Amatör Ligde başarı sonuçlara imza atan ve aldığı seri galibiyetlerle sezonun ilk yarısını grubunda lider tamamlayan Adıyaman 1954 Spor'a destek olmak için bu kararı alındığı ifade edildi.

(AHM)



18.01.2017 15:16:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER