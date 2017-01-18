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Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nden Sivrihisar'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Mustafa Kaplan

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü Süleyman Ekşi ile beraberindekiler, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve ilçeyi ziyaret etti.

Ekşi ve beraberindekiler, Sivrhisar Belediyesi tarafından başlatılan sokak sağlıklaştırmaları, saat kulesi, seyir terası gibi proje uygulamalarını yerinde inceledi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yaptığı açıklamada, "İlçemiz hareketli tarihi ve her döneme ait değerli mimari eserleri ile kültürel açıdan zengin bir turizm potansiyeline sahip. Bizde bu önemin bilinci ile Sivrihisar'ı bir turizm kenti bir cazibe merkezi olma yolunda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gerçekleştirmek istediğimiz projeleri de kurulumuzun onayına sunduk. Onlarda gerekli incelemeleri yerinde görerek yaptılar. Bizde onların öngörüleri dahilinde gerekli çalışmaları yaparak bu kültür hazinemizi olması gerektiği yere ulaştırmak hedefindeyiz" ifadelerini kullandı.

(MK-Y)



18.01.2017 15:16:09 TSI

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