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Samsun'dan Ardahan'a sevgi köprüleri kuruldu



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - AK Parti Samsun İl Kadın Kolları, gönüllerde sevgi köprüleri kurmaya devam ediyor. Samsun AK Kadınlar, Kadın Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanlığı, Genel Merkez Kadın Kolları tarafından ülke genelinde başlatılan 'Sevgi Yolu Projesi' kampanyasına büyük destek verdi.

Samsun İl Kadın Kolları, kardeş ili Ardahan'da ve Samsun'da eğitim gören öğrencilerin yüzlerini güldürdü. Samsunlu AK Kadınlar kardeş il Ardahan'da mont ve ayakkabı yardımı yaparken Samsun Çatkaya İlkokul- Ortaokuluna da kıyafet yardımında bulundu.



"Yavrularımızın tek bir tebessümü ile dünya'nın en mutlu insanları oluyoruz"

"Çocuklar gülerse dünya güler" diyen AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, "Samsun'dan Ardahan'a 81 ilden kardeş illerimize, yavrularımıza sahip çıkıyoruz. Sevgi Yolu projemizle çocuklarımızın sadece ayakkabılarını, kıyafetlerini yenilemiyoruz, gönüllerinde sevgi köprüleri kuruyoruz. Hamdolsun, gücümüz yettiğince sevindirebildiğimiz tüm yavrularımızın tek bir tebessümü ile dünyanın en mutlu insanları oluyoruz. Sevgi Yolu projemizde bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a ve her projede bizim yanımızda olan desteklerini esirgemeyen, AK Parti Samsun İl Başkanımız Muharrem Göksel'e de sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

(SAM-SLH-Y)



18.01.2017 15:19:07 TSI

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