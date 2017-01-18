19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Memur-Sen kan bağışladı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:17
Memur-Sen kan bağışladı
Memur-Sen kan bağışladı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Türk Kızılayı ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında Memur-Sen Yozgat İl Temsilciliği kan bağışında bulundu.
Memur-Sen Yozgat İl Temsilciliği üyeleri Türk Kızılayına destek olmak için kan bağışında bulundular. Yaklaşık 50 Memur-Sen üyesinin Türk Kızılayına kan bağışında bulunduğunu söyleyen Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, "Türk Kızılayı ile gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde üyelerimizle birlikte kan bağışında bulunduk. Türk Kızılayının stokları dolu olsun diye böyle bir girişimde bulunduk. Yaklaşık 50 üyemizle kan bağışı gerçekleştirdik.Kan bağışına Yozgat halkının önem vermesini istiyoruz" dedi.
Kan bağışının ardından Türk Kızılayının hedefini tutturan bazı bağışçılara madalyaları, Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Başkanı Ekrem İlker tarafından takdim edildi.
(BMG-SK)

18.01.2017 15:22:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar&quot; projesi
YEREL

"TECRÜBE KONUŞUYOR, İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR" PROJESİ
Kadınlar için açıldı ilk kullanan erkekler oldu
YEREL

KADINLAR İÇİN AÇILDI İLK KULLANAN ERKEKLER OLDU
Rıza Kayaalp'in sırtı havuzda da yere gelmedi
YEREL

RIZA KAYAALP'İN SIRTI HAVUZDA DA YERE GELMEDİ
Yozgat'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

YOZGAT'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Yozgat'ta 'Başkanlığa Hayır' eylemi yapıldı
YEREL

YOZGAT'TA 'BAŞKANLIĞA HAYIR' EYLEMİ YAPILDI