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Memur-Sen kan bağışladı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Türk Kızılayı ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında Memur-Sen Yozgat İl Temsilciliği kan bağışında bulundu.

Memur-Sen Yozgat İl Temsilciliği üyeleri Türk Kızılayına destek olmak için kan bağışında bulundular. Yaklaşık 50 Memur-Sen üyesinin Türk Kızılayına kan bağışında bulunduğunu söyleyen Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, "Türk Kızılayı ile gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde üyelerimizle birlikte kan bağışında bulunduk. Türk Kızılayının stokları dolu olsun diye böyle bir girişimde bulunduk. Yaklaşık 50 üyemizle kan bağışı gerçekleştirdik.Kan bağışına Yozgat halkının önem vermesini istiyoruz" dedi.

Kan bağışının ardından Türk Kızılayının hedefini tutturan bazı bağışçılara madalyaları, Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Başkanı Ekrem İlker tarafından takdim edildi.

(BMG-SK)



18.01.2017 15:22:06 TSI

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