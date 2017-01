YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Çelik, Teksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Teksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Karamanlı'dan bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Vali Çelik, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, gelişmiş ülkelerin sanayisine ayak uydurabilmemiz için milletçe çok çalışmamız gerektiğine vurgu yaptı. Parayı paradan kazanmadan ziyade, ülke ekonomisini kalkındıracak yatırımlara önem verilmesini isteyen Vali Çelik, "Geleceğimizin emaneti olan çocuklarımıza huzurlu ve güvenli yarınlar bırakmak istiyorsak, her konuda birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Parayı paradan kazanmak yerine ülke ekonomisinin daha çok kalkınması adına üretimden kazanmalıyız" dedi.

Ziyaret esnasında duygularını dile getiren Vali Çelik, mesleki eğitim alan gençlerin, eğitim aldığı alan üzerinde çalışma hayatını devam ettirmesinin ve bu alanda donanımlı hale gelmesinin önemine değindi. Esnafın durumu ne kadar iyi olursa, ülke ekonomisinin de daha çok kalkınacağını aktaran Vali Çelik, meslek içi eğitimlerin kaliteli üretimi arttıracağını belirtti. Yüksek teknolojinin kendini her zaman yenilediğini bildiren Vali Çelik, gösterilen misafirperverlik için yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti bildiren Başkan Karamanlı da, 1988 yılında kurulan Teksan Sanayi Sitesi'nin herkesle uyum içerisinde çalıştığını söyledi. Kalifiye eleman bulmakta zorluk çektiklerini kaydeden Başkan Karamanlı, her gün daha çok gelişen Eskişehir sanayisinin bölgeye büyük bir canlılık getirdiğini ifade etti.

18.01.2017 15:22:11 TSI

