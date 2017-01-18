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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Simav çayı coştu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:22
Simav çayı coştu
Simav çayı coştu

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Bigadiç'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından lodos ve yağmurun başlamasıyla birlikte Simav çayında su seviyesi yükseldi.
Son günlerde hava sıcaklığının artması ve yağan yağmurlarla birlikte eriyen karlar, bir çok göl ve göleti doldurduğu gibi Simav Çayında da etkili oldu. Bigadiçli vatandaşlar Simav Çayındaki su seviyesinin artmasının faydalı olduklarını söyleyerek, "Çok kurak giden bir yıl yaşıyorduk. Bu sene Simav Çayının su seviyesi ilk defa bu kadar arttı. Bu yararlı bir şey. İnşallah bir daha ki yaza susuz kalmayacağız. Daha kış bitmedi ve önümüzde bahar mevsimi var. Simav çayının su seviyesinin yeni yağışlarla daha da artmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da böyle devam ederse susuz kalmayız" dediler
(TS-MŞ)

18.01.2017 15:27:37 TSI
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