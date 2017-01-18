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Göksu Çayı Köprüsü araç geçişine açıldı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, Göksu Çayı üzerine inşa edilen köprüyle birlikte Uncalı ve Molla Yusuf Mahallelerini bir birine bağladı.

Uncalı Mahallesi 1269 Sokak ile Molla Yusuf Mahallesi 1460 Sokağı birleştiren, Bahtılı ve Çakırlar Mahalleleri'ne alternatif oluşturan yolun önündeki en büyük engel aşıldı. Konyaaltı Belediyesi, Bahtılı ve Çakırlar Mahallelerine alternatif oluşturan yolu kesintiye uğratan Göksu Çayı üzerine köprü inşa etti. İnşaatı tamamlanan köprü bağlantı yollarının da tamamlanmasıyla hizmete açıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz aylarda startını verdikleri köprünün inşaatını tamamladıklarını ve bağlantı yollarıyla birlikte kullanıma açıldığını duyurdu. "Uncalı ile Molla Yusuf Mahalleleri artık bir birine bağlandı."diyen Başkan Böcek, 14 metre genişliğindeki betonarme köprünün tamamlanmasıyla birlikte bağlantı yollarını açtıklarını söyledi.

Uncalı Mahallesi 1269 Sokak ile Molla Yusuf Mahallesi 1460 Sokağı açılan köprüyle birlikte bir birine bağladıklarını dile getiren Başkan Böcek, böylece Bahtılı ve Çakırlar güzergahına yine bir alternatif yol hizmete açmış olduklarını kaydetti. 2 gözlü menfez tipi köprünün maliyetinin yaklaşık 300 bin liraya mal olduğunu ifade eden Muhittin Böcek, köprünün bağlantı yolunu da kısa süre içinde asfaltlayacaklarını söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



18.01.2017 15:28:16 TSI

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