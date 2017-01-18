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Din görevlilerinden hastalara 'geçmiş olsun' ziyareti



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Müftülüğü görevlileri, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda önem verdiği 'Sosyal İçerikli Din Hizmetleri Projesi' kapsamında Adıyaman İl Müftülüğü görevlileri hastaları ziyaret etti. Adıyaman Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi beraberinde, İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörü Ali Çelik, Yeni Pınar Cami İmamı Mehmet Korkmaz, İmam Hatip Cami İmamı Mehmet Şaşmaz, Kap Cami Müezzini Ahmet Şahin ile birlikte hastaları ziyaret etti. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Fatih Doğan hasta ziyaretine eşlik etti.

Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi ve beraberindekiler, servislerde yatan hastalara Allah'tan acil şifalar, yakınlarına da kolaylık ve sabır temenni etti.

Hasta yakınlarına ve hastane çalışanlarına Kur'an-ı Kerim Meali ve çeşitli kitaplar hediye edildi. Hastanede tedavi gören hastalar ve refakatçileri ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek teşekkür ettiler.

Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi yaptığı açıklamada, "Sağlık afiyet içinde olanların ziyaret edilmesi Allah'ın vermiş olduğu sıhhatin kıymetinin bilinmesi sağlık nimetine şükür etmektir Biz bu vesile Müftülüğümüz olarak bu ziyareti gerçekleştirdik" dedi.

(AHM)



18.01.2017 15:31:30 TSI

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