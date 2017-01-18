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Karaabdülbaki'ye 4 bin metrekare parke



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin köylerdeki parke çalışması Karaabdülbaki ile devam ediyor.

Şimdiye kadar birçok köyde parke çalışması yapan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Karaabdülbaki köyündeki çalışmaları da tamamladı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, vatandaşların evlerinin önü dahil köyün dört bir köşesindeki çalışmada 4 bin metrekare parke, 2 bin metre de bordür kullanıldı. Yapılan çalışmalar nedeniyle köylüler, İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

(GY-Y)



18.01.2017 15:37:17 TSI

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