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Kaymakam Özkan, öğretmenlerle bir araya geldi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:44
Kaymakam Özkan, öğretmenlerle bir araya geldi
Kaymakam Özkan, öğretmenlerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, öğretmenlerle bir araya gelerek toplantı düzenledi.
Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, ilçeye bağlı Eşmepınar İlkokulunu ziyaret etti. Burada öğretmenler odasında öğretmenlerle küçük bir toplantı düzenleyen Kaymakam Özkan, sorun ve talepleri dinledi. Eğitim konusunda da öğretmenlerden bilgi alan Kaymakam Özkan, eğitim seviyesinin yükseltilmesi için her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Her zaman için öğretmenlerin yanında olduğunu ifade eden Kaymakam Özkan, kapısının her zaman onlar için açık olduğunu söyledi. Devlet olarak, öğrencilere her türlü desteği vereceklerini ifade eden Kaymakam Özkan, yarının geleceği olan öğrencileri önemsediklerini kaydetti.
(UU-ŞAK-Y)

18.01.2017 15:44:20 TSI
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