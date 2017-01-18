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Çanakkale'nin restini gören Aydın Ak kadınlar Denizli'ye meydan okudu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:48
Çanakkale'nin restini gören Aydın Ak kadınlar Denizli'ye meydan okudu
Çanakkale'nin restini gören Aydın Ak kadınlar Denizli'ye meydan okudu

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - AK Parti Kadın Kolları Çanakkale İl Teşkilatı'nın kan bağışı konusunda Aydın'a meydan okumasına karşılık olarak kan bağışında bulunan AK Parti'li kadınlar meydan okuma zincirini Denizli'yle sürdürdü.

AK Parti Kadın Kolları Aydın İl Başkanı Başkanı Seda Sarıbaş ve teşkilat üyeleri, Çanakkale Kadın Kolları İl Teşkilatı'nın meydana okunmasına kayıtsız kalmayarak Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundu. Kan bağışına destek veren Ak Parti'li kadınlar, Çanakkale'nin başlattığı projeye katkı sağlayarak AK Parti Kadın Kolları Denizli İl Teşkilatı'na meydan okudu.

AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, yaptığı açıklamada "AK Parti Çanakkale Kadın Kolları İl Başkanımız Saime hanım kan verme bağışına destek olma adına bizlere meydan okumuştur. Bu bağlamda vatana millete, canımız kanımız feda olsun diyerek, kollarımızı sıvamış bulunmaktayız. Bu aziz milletin hangi masum topraklarından bize seslenen olursa olsun, bizler yardıma koşmakta hazır olduğumuzu belirtmek için bugün buradayız. Şeyh Edibali'nin de dediği gibi insanı yaşatki devlet yaşasın. Bizde insanı yaşatmak adına bugün burada AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanımız Aynur Akdemir hanımefendiye meydan okuyoruz. Denizli'nin tüm ilçelerine kan bağışına destek olmaları adına meydan okuyoruz. Vatanımıza ve milletimize canımız, kanımız feda olsun, damar bizim, kanımız milletimizin olsun" dedi.
(OD-MB-Y)

18.01.2017 15:48:38 TSI
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