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Büyükşehir bilişimde bir ilki gerçekleştirdi



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BURSA (İHA) - Yeni hizmet binasındaki veri merkeziyle Uptime Institute tarafından TİER3 sertifikası almaya hak kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bu sertifikayı alan ilk belediye oldu.

Geçen yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlendiği 'verimlilik proje ödülleri' yarışmasında birimlerin anlık araç ve sürücü taleplerini karşılayan, atıl makine ve sürücü kapasitesini asgariye indiren 'makine ve sürücü verimliliğini artırma projesi' ile kamu kategorisinde 2. olan Büyükşehir Belediyesi, bilişim alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla teknolojiye yatırımı da hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin, yeni hizmet binasında kurduğu veri merkezi, dünya üzerinde akredite kuruluş olan Uptime Institute tarafından TİER3 sertifikası almaya hak kazandı. Türkiye'de sadece 10 kuruluşta bu sertifika bulunurken, Büyükşehir Belediyesi söz konusu sertifikayı alabilen ilk belediye oldu.

Ayakta kalma oranı yüzde 99.98

"TIER" sertifikalarına sahip veri merkezi, afet ve benzeri olağanüstü hallerde dahi elektrik, soğutma, fiziki güvenlik, yangın, bina sağlamlığı ve network altyapısının ne kadar ayakta kalabileceğinin seviyesini gösteriyor. Söz konusu olağan dışı durumlarda bile sistemin ayakta kalma onarının en az yüzde 99.982 olması gerekirken, Büyükşehir Belediyesi veri merkezi de aldığı sertifika ile sürdürülebilir hizmeti tescillemiş oldu. Araç takip sistemi, alzheimer hastalarının sevgi çipleri ile takibi, şehir kameraları, kurum içi yazışmalar, çevre ve enerji ile ilgili verilerin de depolandığı veri merkezi, uzun yıllar Bursa'ya hizmet verecek şekilde tasarlanırken, sistemin sağlıklı işlemesi için yaklaşık 500 kilometrelik fiberoptik kablo altyapısı sağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ve uluslararası sertifikaya sahip veri merkezini yerinde inceleyip, çalışma sistemi hakkında Daire Başkanı Kemal Alioğlu'ndan bilgi aldı. Bursalılara kaliteli ve kesintisiz hizmet sağlanması amacıyla teknolojinin tüm yeniliklerini kullanıp, sistemleri buna göre geliştirdiklerini belirten Başkan Altepe, uzun yıllar Bursa'ya hizmet verecek veri merkezinin de bu maksat doğrultusunda kurulduğunu kaydetti. Yaklaşık 500 kilometrelik fiberoptik kablo ağı ile altyapı en güçlü şehirlerin başında Bursa'nın geldiğini hatırlatan Recep Altepe, "Sistemin en iyi şekilde kumanda edilmesi, güvenli çalışması için belediye bünyesinde birimler oluşturuldu. Kurduğumuz veri merkezine sertifika alan tek belediye biz olduk. Bu sertifika doğrultusunda sistem odaları dizayn edildi. Sistemin sürdürülebilir, kesintisiz olması için bu konuda yüzde 99.99 süreklilik sağlayan modern bir sistem kurmuş olduk. Her türlü siber saldırılara da karşı korunması, güvenli bir şekilde hizmetin sürdürülmesi için gerekli sistemler kuruldu" dedi.

(MŞ)



18.01.2017 15:50:12 TSI

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