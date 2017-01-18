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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Gider'den demokrasi çağrısı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:51
Gider'den demokrasi çağrısı
Gider'den demokrasi çağrısı

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Çanakkale milletvekili Ayhan Gider, bir türlü gerçekleştirilemeyen kent konseyi seçimleri için, demokrasi çağrısı yaptı. Gider, "Sandıktan korkmayın, sandık demokrasidir" dedi.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, seçim kararı almasına rağmen seçim takvimini açıklamayan Kent Konseyi yönetimini eleştirdi. Gider, "Kent Konseyi seçimlerinde sandıktan kaçanların, demokrasiye ne denli inandıklarını bir kez daha görmüş olduk. Malum zihniyetin, yıllardır arka bahçesi haline getirdiği ve sığ siyasetlerine alet ettiği Kent Konseyinde kararı, demokrasiye in anlar verecekleri oylarla belirleyeceklerdir. Sandıktan korkmayın, sandık demokrasidir" dedi.
(GD)

18.01.2017 15:51:13 TSI
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