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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Başkan Şahin, fabrika sahibi ve yöneticilerine seslendi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:53
Başkan Şahin, fabrika sahibi ve yöneticilerine seslendi
Başkan Şahin, fabrika sahibi ve yöneticilerine seslendi
- Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin:
- "Çalışanları işlerinden çıkarmadan işyerlerinin alabileceği bir çok önlem var"

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, son dönemde artan işten çıkarılmalara tepki gösterdi.
Şahin paylaştığı gönderisinde, "Üzülerek görüyoruz ki ekonomideki en ufak bir talep azalmasında, ekonomik göstergelerde olumsuz bir gelişmede en kolaycı yöntem seçilmekte ve işçi çıkartılmaktadır. Bu ülkenin yetiştirdiği, topluma ve emeğe saygılı olması gereken yöneticilerin ilk tercihi eleman çıkarmak, patronlarına işçi çıkarmayı tavsiye etmek. En kolaycı yöntem çalışanları işinden etmek. İşini kaybedenlerin durumları, aileleri, sorumlulukları, mali yükümlülükleri patronları, yöneticileri hiç ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu kış gününde işten çıkartılan emekçilere yine yerel yöneticiler, iktidarda olan siyasiler kısaca bizler sahip çıkıyoruz"
Şahin, patronları kardan fedakarlık etmek istemediklerini belirttiği paylaşımında, "Yöneticiler kendi rahatlarını ve kendi gelirlerini düşünüyor. Bu kış gününde işten çıkartılan emekçilere yine yerel yöneticiler, iktidarda olan siyasiler kısaca bizler sahip çıkıyoruz. Oysaki çalışanları işlerinden çıkarmadan işyerlerinin alabileceği bir çok önlem var. Ücretsiz izin, yarım ücretle izin, yıllık izinleri kullandırma, geleceğe yönelik fazla mesai talebiyle izin verme, ekonomik daralmayı tüm çalışanların patron, yönetici ve işçilerin eşit yüklenmesi. Bu tedbirler uygulandığında inanın işçi çıkarma en alt seviyelere düşecek" dedi.
(CKT-CY)

18.01.2017 15:53:19 TSI
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