Başsavcı Çoban'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette, Bilecik hakkında istişareler gerçekleştirilirken, hukuk alanında da sohbet gerçekleşti. Başkan Yağcı, ziyaretin ardından Başsavcı Çoban'a üzerinde Osmanlı Arması bulunan bir tablo hediye etti. Başkan Yağcı ziyaretin ardından, "Cumhuriyet Başsavcımız Cuma Çoban Bey ziyaretime geldiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(CKT-CY)
18.01.2017 15:53:51 TSI
NNNN