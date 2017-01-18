Niğde'de oto fareleri yakalandı
NİĞDE (İHA) - Niğde'de otomobillerde bulunan eşyaları çalan 4 kişi yakalandı.
Niğde Merkez Çayır mahallesinde 3 otomobilin kapısını özel yöntemle açıp içeride bulunan eşyaları çalan 4 kişi yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri Hırsızlık Dolandırıcılık ve Yankesicilik şube ekipleri aldıkları ihbar doğrultusunda çalışma başlattı. Ekipler kısa sürede MOBESE ile oto farelerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda M.Ö., F.G., R.B. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramada otomobillerden çalınan 4 adet hoparlör, Av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.
(YE-SK)
18.01.2017 15:50:45 TSI
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