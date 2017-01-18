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Yüreğir'de asfalt kaplama ve yama çalışmaları tam gaz

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:54
Yüreğir'de asfalt kaplama ve yama çalışmaları tam gaz
Yüreğir'de asfalt kaplama ve yama çalışmaları tam gaz
- Yüreğirde ekip sayısı artırıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir'de yılın 12 ayrı yol çalışması sürüyor. Uzun yıllar karayollarında edindiği tecrübeleri Yüreğir için hizmete dönüştüren Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ilçe sınırları 10 kat büyümesine karşı hizmetleri aksatmadan devam ettirmek için çalışıyor. Başkan Çelikcan'ın 7 yıllık görev süresinde ilçeye yaptığı yolların uzunluğu 20 yılda yapılan yolun iki katını geçti. Yüreğir'de bugüne kadar 530 bin ton sıcak asfalt, 1 milyon 400 bin sathi kaplama, 600 bin metrekare kilitli parke yol çalışması yapılmış durumda.
Yüreğir Belediyesi olarak bütün mahalle ve sokaklarda yol çalışması yaptıklarını belirten Başkan Çelikcan, ''Ekiplerimiz Başak ve Anadolu Mahallelerinde asfalt kaplama, Akpınar, Cine, Sarıçam ve Çamlıbel mahallelerimizde asfalt yama, Doğankent ve Yunusoğlu mahallerimizde ise mıcır çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar girilmedik mahalle ve sokak bırakmadık. Yaptığımız yol çalışmalarını karayolları standardında yaparak uzun ömürlü olmasını sağlıyoruz. Çünkü gelirlerimiz kısıtlı ve biz yaptığımız işleri sağlam ve ekonomik yapmak zorundayız'' dedi.

"Koordinasyonsuz alt yapı çalışmaları yollara da vatandaşlarımıza da zarar veriyor"
Yüreğir'de en büyük sıkıntının yapılan yolların altyapı çalışması nedeniyle kırılması olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ''Yapılan bütün çalışmalarda bütün kamu kurumları ve kuruluşlar işbirliği içerisinde olmalıdırlar. Alt yapı yapan kurum ve kuruluşlar tamir ve yeni hat çekmeleri dolayısıyla yeni yapılan yollarımızı bozuluyor. Tekrar yapılması ise zaman alıyor. Belediyemiz tekrar masraf yaparak yolları yeniliyor. Bundan en büyük zararı vatandaşlarımız görürken belediyemiz ise maddi zarara uğruyor. Kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına sebebiyet veriliyor. Alt yapı yatırımı yapan kurum ve kuruluşların bir koordinasyon çerçevesinde yatırım yapmaları durumunda kamu kaynakları verimli kullanılır. Belediyemiz de daha fazla yatırım yapar. Vatandaşlarımız da tekrar tekrar rahatsız edilmemiş olur" şeklinde konuştu.
(ELF-Y)

18.01.2017 15:55:40 TSI
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