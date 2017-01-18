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Alaçam'da daire amirleri, STK ve muhtarlar toplantısı



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde daire amirleri, sivil toplum kuruluşları(STK) ve muhtarların katılımıyla bir toplantı yapıldı.

Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde Kaymakam Çağlar başkanlığında yapılan toplantıya Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Jandarma Komutan Vekili Jandarma Başçavuş Muammer Pehlivan, Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, sivil toplum kuruluşları, daire amirleri ve muhtarların katıldı.

Toplantıda Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, bu tür toplantıların düzenli bir şekilde daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar ile birlikte halk toplantıları şeklinde her ay gerçekleştirileceğini söyledi.



"Mezbahanın kapatılması kasaplar tarafından çok zor bir durum"

Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, ilçedeki yapılması planlanan konular hakkında konuşma yaparak 2017- 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan çalışmalar ve ihalesi yapılmış olan konular hakkında bilgiler verdi. Aynıca ilçede Belediye bünyesinde hizmet veren mezbahanın kapatılması hususunda açıklama yapan Uyar, "31 Aralık 2016 tarihi itibarı ile ilçemizde kasaplara hizmet veren mezbahanın kapatılması ve artık hizmet vermemesi kasaplar tarafından çok zor bir durum. İkinci olarak ilçemiz mezarlığında Alaçam Belediyesi ve hayırsever tarafından yaptırılan gasilhane erkek ve bayan olmak üzere yıkama ve soğuk hava yeri ile hizmet vermeye başlamıştır" dedi.



"Telefon dolandırıcılığı konusunda dikkatli olunmalı"

Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, ilçe sınırları içerisinde menşei olmayan hayvanları taşıyan vatandaşların dikkatli olmaları ve menşei olmayan hayvanların taşınmaması hususunda bilgiler verdi. Bıyık, "İlçe sınırları içerisinde ve dışarısında vatandaşların çok dikkatli olması ve telefon dolandırıcılığı konusunda bu tarz aramalarda telefonun derhal kapatılarak 155'e bilgi vermelerini önemle duyuruyorum" diye konuştu.



"Yabancı uyruklu vatandaşlar çalıştırılmamalı"

Son olarak İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Jandarma Başçavuş Muammer Pehlivan ise yüksek kesimlerindeki mahallelerde yabancı uyruklu vatandaşların çalıştırılmaması hususunda muhtarları özellikle uyararak bu durumlarda kendilerine veya kaymakamlıklara derhal bilgi verilmesi hususunda bilgiler verdi. Pehlivan, "İkinci olarak ise önemli bir konu olarak kapıda seyyar satıcılara satış belgelerinin sorulması ilçe kolluk kuvvetlerinden bilgi alınıp alınmadığının sorulması gibi bilgiler alınması ve kolluk kuvvetlerinin bilgisi dahilinde olup olmadığının öğrenilmesi, diğer bir husus ise nitrat 33 gübre satışının yasak olduğunu ve bu tür gübreleri yasal olmayan yollar ile köylerimi sokmak isteyen kişileri derhal kolluk kuvvetlerine bilgilendirilmesi hususunda muhtarlara büyük görev düşüyor. Kaçak avlanma konusunda bölgenin tek avlanma noktası olan Karaboğaz bölgesinde vatandaşlar avlanırken katliam gibi değil, avlanır gibi avlanılmasını, bölge olarak 19 Mayıs, Bafra ve Yakakent'te avlanmak yasak olduğundan ilçemiz Karaboğaz mevkiinde avlanıyorlar bu konulara özen gösterilmesi ve yanlış avlanma yapan vatandaşlara gereken kanuni işlemler uygulaması yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

(ŞU-SLH-Y)



18.01.2017 15:56:43 TSI

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