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Altınekin'e 7 milyonluk kanalizasyon yatırımı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:55
Altınekin'e 7 milyonluk kanalizasyon yatırımı
Altınekin'e 7 milyonluk kanalizasyon yatırımı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası ile Altınekin ilçesinin Akıncılar, Dedeler ve Oğuzeli mahallelerinde 7 milyon lira maliyetle 100 kilometre kanalizasyon yatırımı gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu kapsamında hizmet sahasına giren ilçe ve mahallelerde kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya'nın her noktasına ulaştırabilmek için yoğun olarak çalıştıklarını dile getirdi. Yeni yasayla birlikte, mahalleye dönüşen beldelerin büyük bir çoğunluğunda kanalizasyon şebekesi olmadığını, 2016 yılı sonuna kadar bunlara el atılacağının sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan Akyürek, kanal yapımı konusunda ihalesi yapılmayan, yatırımı başlatılmayan belde kalmadığını dile getirdi. İnsan sağlığına zarar veren pis suyun yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi noktasında, Yeni Büyükşehir Yasası ile bağlanan ilçelerde kanalizasyon şebeke yapımına önem verdiklerini belirten Başkan Akyürek, bu kapsamda Altınekin ilçesine 100 kilometre kanalizasyon şebekesi yapıldığını dile getirdi. Altınekin'in Akıncılar Mahallesi'nde 45, Dedeler Mahallesi'nde 35 ve Oğuzeli Mahallesi'nde 20 kilometre kanalizasyon şebekesi yapıldığını kaydeden Başkan Akyürek, 7 milyon liraya mal olan hizmetin hayırlı olmasını diledi.
(AH-Y)

18.01.2017 15:58:57 TSI
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