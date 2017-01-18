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Manisa Valisinden 2016 yorumu:

- "Bu milletin 2016 yılında verdiği sınavla istikbale giden yolda çok ciddi bir avantaj elde ettik"

- Manisa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer 2016 yılında yaşanan onca olumsuzluğa rağmen milletin verdiği zorlu sınavla sadece 2017'nin değil, istikbale giden yılların da önünün açıldığını belirtti. 2017 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuşan Vali Güvençer, "Daha başarılı olmak zorundayız. Yeni bir başlangıçtayız. Kararlı olmak durumundayız." dedi.

Manisa İl Koordinasyon Kurulunun 2017 yılı ilk toplantısı Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in bakanlığında yapılan toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri ve kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, bulundukları makamların kendilerine lütfedilmiş birer fırsat olduğunu belirterek, "Bu bizim için bir fırsat bir zaman dilimi bir hayat, malum bizim literatürümüzde, kavramlar dünyamızda ömür kelimesi kullanılır ki, ömür imar etmekle, imarla, mimarla, ümranla aynı kökten gelir. Bahşedilen hayatı, nefesleri zamanı ömre çevirebilmek insanoğlunun doğrudan doğruya kendine verilen zamana bir şeyler katıp, üreterek imar etmesine bağlıdır. Bunu sıklıkla tekrarlıyorum; kamu görevliliği bir lütuf ve imtiyazdır. Çünkü bir yandan mesleğimizi icra ederken ve gelirimizi kazanırken, bize sunulmuş enstrümanlarla, kaynaklarla, güçlerle bir şeyler üretebilme, bir şeyleri değiştirebilme fırsatına sahip oluyor. Bunu yeterince değerlendirebilen kamu görevlileri belki küçücük de olsa başka insanlara nispetle hayatlarını ömre çevirebilme konusunda avantajlıdır. Bizim elimizdeki imkanları en tasarruflu şekilde kullanarak, en verimli şekilde hizmete dönüştürmek bizim boynumuzun borcu. Bu anlamda yardımlaşmaya ihtiyaç duyduğumuzda o yardımlaşmanın o paylaşmanın platformu da burasıdır." dedi.



"2017 yılı bereketli bir yıl olacak"

2016'da yaşanan hadislere karşı 2017 yılının her anlamda bereketli bir yıl olacağına olan inancını dile getiren Vali Güvençer, "Bizler biz olarak kaldığımız ve el ele verdiğimiz sürece bütün zorlukları aşabiliriz. Bu milletin 2016 yılında verdiği sınavla sadece 2017 yılına değil istikbale giden yolda çok ciddi bir avantaj elde ettik." şeklinde konuştu.

Manisa'da planlanan yatırımların 2017 yılında hem Manisa için hem de ülke için meyveye duracağı zaman olarak nitelendiren Vali Güvençer şunları söyledi: "Manisa hem vilayet olarak hem içinde bulunduğu bölgenin bütünüyle birlikte çok ciddi ulaştırma, sahip olduğu potansiyele dair çok ciddi tarım ve sulama, çok ciddi enerji, eğitim ve sağlık yatırımlarıyla karşı karşıya. Büyük projeler olduğu için projelerin çoğu yıllara yayılmış durumda. Önceki yıllarda başladılar, önümüzdeki yıllarda da devam edecek büyük bir bölümü. Bizim için değer taşıyan kısmı ya bitecek bu yıl sonunda ya da 2018 yılında bitmeye hazır hale gelecek."



Manisa'daki yatırımlar

Manisa'daki en büyük yatırımcı bakanlığın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olduğuna dikkat çeken Vali Güvençer şu bilgileri verdi: "Bu yatırımlarda da karayolları birinci rolü alıyor. Hem Türkiye genelinin politik tercihi hem de Manisa özelindeki yatırım tercihleriyle şükürler olsun ki Devlet Demiryolları da bakanlığın ilimizdeki yatırım projelerinin önemli bir bölümünü karayolları genel müdürlüğümüzle paylaşıyorlar. Çok ciddi sulama projelerimiz de var tarım sektöründe. Manisa aynı zamanda bir enerji şehri. 2017 yılının genel bütçesinin bir yansıması olarak eğitim ve sağlık sektöründe de önemli yatırımlar var. Hayati olan milli eğitim ve sağlık projelerimiz. Sağlık alanındaki projelerimizin önemlileri de bu yılın sonu ve 2018 yılının başında hayata geçecek. Milli eğitimde başlayamayan 20 tane projemiz var. Bunlar da daha çok imar, tahsis, arsa, tescil gibi sebeplerle başlanamadı. Elimizde şimdi 333 proje var başlayıp devam eden. 333 projenin 3 milyar 423 milyon proje değeri var. Önceki yıllarda 871 milyonunu harcamışız. 2016 yılında tahsis edilen rakam ise 743 milyon TL. Planlama Müdürlüğümüz bu rakamı 671 milyon TL'sinin harcandığını raporlamış ama tahminimce biraz geri kalmış. Müdürlüğümüzün geri kalmasının sebebi de yatırımcı kuruluşların raporlamalarını geç göndermesi. Ben biliyorum ki neredeyse tamamını 740 milyon TL diyebiliriz harcamışız. 2016 yılında toplam 50 projeyi bitirmişiz. 204'ü devam ediyor, buna büyük projeler de dahil. 24'ü ihale aşamasında 55 projeye ise henüz başlayamamışız. Bu projelerin başlamama sebebi de arsa, ödenek, ve hukuki sorunlardır."

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ortadaki rakamları, projeleri ve sahayı değerlendirdikleri zaman Manisa'yı başarılı bulduklarını ancak bunu yeterli bulmadığını belirterek, "Daha başarılı olmak zorundayız. Yeni bir başlangıçtayız. Kararlı olmak durumundayız. Ümitli olmak durumundayız, hem düne bugüne hem de yarına bakarak umutlu olmak durumundayız. Birbirimize dayanmak, birbirimize bakarak güç almak ve kaynaklarımızı projelerimizi birleştirmek zorundayız." dedi.



Turgutlu-Manisa yolu yeniden ihale edilecek

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in konuşmasının ardından Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Baki Çoban, karayollarının ildeki projeleri hakkında bilgi verdi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in Manisa için en önemli yol surunun Turgutlu-Manisa arasındaki yol olduğunu ve bunun ne zaman biteceğine ilişkin sorusuna Çoban şu cevabı verdi:

"Turgutlu-Manisa arasındaki yolumuzda yüklenici firmanın sözleşmesini feshetmek zorunda kaldı. Bu yolumuz 2011 yılında başlamıştı. Yaklaşık 27 kilometrelik yolda 18 kilometre kadar bir yolumuz kaldı. Bu yıl için de yeniden ihaleye çıkacağız. Süreç uzamazsa bu yılın ikinci yarsında yola yeniden başlamayı hedefliyoruz. Geri kalan kısmın bir veya en geç 2 yıl içinde bitirilebilir."

Toplantı diğer kurumların sunumları ile devam etti.

(SC-Y)



18.01.2017 15:59:38 TSI

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