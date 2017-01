YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Bana Bir Şans Ver' projesi tanıtıldı

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü tarafından yürütülen "Bana Bir Şans Ver" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Bafra Öğretmenevinde yapılan tanıtım toplantısına Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, TSO Başkanı Göksel Başar, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Kandazoğlu tarafından yapılan açılış konuşmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi hibe programı çerçevesinde hazırlanan, Bafra, Alaçam, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerini kapsayan ''Bana Bir Şans Ver'' projesi hakkında bilgi verdi. Kandazoğlu, "Bana Şans Ver projesi ile çeşitli nedenlerle iş hayatının dışında kalmış 18-45 yaş aralığındaki dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu için meslek eğitimi vererek iş hayatına katmaktır. Bu kapsamda 8 ay boyunca 4 meslek dalında eğitim verilecek. Bu süre içerisinde de iş yerlerinde staj yapılacak, eğitim süresince de kursiyerlere günlük 8 Euro cep harçlığı verilecek. Bu süre içerisinde de sosyal etkinlikler düzenlenerek dezavantajlı kişilerin bu şekilde sosyal entegrasyonuna katkı sunmayı amaçlıyoruz. Kursiyerlerin seçimi ve staj imkanı Bafra İŞKUR temsilcili ile planlanmaktadır" dedi.

Bafra TSO Başkanı Göksel Başar, "Bu projeler bizim için çok önemli ve ne kadar çok proje yaparsak Bafra'mıza, bölgemize ne kadar proje alırsak o kadar bölgemize faydalı olacaktır. Çıraklık Eğitim merkezimiz çok güzel projeler yapıyor biz onlara her zaman destek olacağız" diye konuştu.

Kaymakam Türkel ise, "Bafra'nın çok dinamik özellikleri var. Çok sayıda meslek kuruluşu, çiftçi birliği, meslek odaları var dolayısıyla Bafra'ya hep beraber çok güzel projelere imza atarız. İlçe Milli Eğitimde özellikle mesleki eğitim kurumlarımız proje anlamında çok ciddi projeleri var. Bu meslek kuruluşlarımızda sadece kendileri değil proje ofislerimizden her türlü yardımı ve desteği alsınlar. Bu demektir ki ortak bir proje ofisi kuralım her türlü sivil toplum kuruluşuna bu proje ofisimiz yardımcı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından proje koordinatörü Ayşe Çakıroğlu tarafından slayt eşliğinde projenin tanımı yapıldı.

