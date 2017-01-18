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Açık öğretim ortaokul ve liseye ilk kayıtlar başladı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Açık Öğretim Ortakolu ve Lise kayıtları Edremit ilçesinde başladı.

Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Damar tarafından yapılan açıklamada 2. dönem ilk defa kayıt iş ve işlemlerinin 03 Şubat 2017 Cuma günü sona ereceği bildirildi. Kayıt süresinin kaçırılmaması için ve gerekli belgelerin asıllarıyla Edremit Halk Eğitimi Merkezinin Çayiçi Caddesi yeni Açık Öğretim ve Kurslar Binasına şahsen, 18 yaşından küçükler ise anne ya da babasıyla birlikte başvurarak yaptırabilecekleri bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada "2. Dönem Yeni Kayıt (İlk Defa) yaptıracak olan öğrencilerin kayıt işlemlerini Halk Eğitimi Merkezimizin Pehlivanoğlu Market karşısında bulunan yeni Açık Öğretim ve Kurslar Binasında yaptırabileceklerdir. Özellikle ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımızın bu süreyi kaçırmamaları önemle duyurulur" denildi. Yapılan açıklamada; konuyla ilgili açıklamalar içeren kılavuzların Açık Ortaokul ve Lisenin http://aio.meb.gov.tr/ ve http://www.aol.meb.gov.tr/ internet adreslerinde yayınlanmıştır. Ayrıca ayrıntılı bilgiyi Halk Eğitimi Merkezimizin Açık Öğretim Bürosundan edinilebileceği gibi 373 0019 no lu telefondan da bilgi edinilebilecektir. Özellikle ilk defa kayıt yaptıracak öğrenci adaylarımızın olası mağduriyetler yaşamamaları için ilk defa kayıt işlemlerini istenen belgelerin asıllarıyla merkezimizin Çayiçi caddesindeki yeni ek binasına Açık Öğretim Bürosuna başvurmaları halinde yaptırabilecek olup işlemlerini son günlere bırakmamaları önemle duyurulur." denildi.

(EME-



18.01.2017 16:04:35 TSI

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