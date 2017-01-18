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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Sultanbeyli yeni meydanlara kavuşuyor

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:07
Sultanbeyli yeni meydanlara kavuşuyor
Sultanbeyli yeni meydanlara kavuşuyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Sultanbeyli Belediyesi ilçeye yeni sanat yapıları ve meydan kazandırmaya devam ediyor.
İlçenin çehresini değiştiren çalışmalara imza atan Sultanbeyli Belediyesi mahallelere sanatsal yapı kazandırmaya devam ediyor. Daha önce Mecidiye, Hasanpaşa ve Adil Mahallelerine yapılan sanatsal yapılar şimdi ise Battalgazi ve Mehmet Akif Mahallesi'ne kazandırılıyor. Sanatsal yapıların biri Kubbe Caddesi ve Bosna Bulvarı'nın kesişimine, bir diğeri ise Ziyaülhak ve Petrol Yolu Caddesi kesişimine inşa edilecek. Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle harmanlanarak yapılacak olan sanatsal yapılar bölgenin görüntüsünü değiştirecek. Mecidiye Mahallesi Uzundere mevkiinde bulunan saat kulesi ise revize edilerek, yeni bir görüntüye kavuşturulacak.
(HB-MK-Y)

18.01.2017 16:07:25 TSI
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