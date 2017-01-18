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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kast-Kader'den Başkan Arslan'a ziyaret

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:08
Kast-Kader'den Başkan Arslan'a ziyaret
Kast-Kader'den Başkan Arslan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Akif Doğan
KASTAMONU (İHA) - İstanbul'da faaliyet gösteren Kastamonu Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Emine Çelik, kurucu üye Sevim Öztürk ile birlikte Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti.
Arslan'a çalışmalarından dolayı tebrik eden Kast-Kader Başkanı Çelik, ayrıca 11 Mart 2017 tarihinde İstanbul'da İstanbul'daki kız öğrencilerin eğitime destek olmak amacıyla ülkemizin savunmasında kahramanlık gösteren, iş, siyaset, eğitim, spor ve sanat dünyasında başarı elde etmiş Kastamonulu kadınlar olarak düzenleyecekleri "Geçmişin izi geleceğin yüzü" programına davet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, Çelik'e düzenleyecekleri programda başarılar dileyerek kendilerinin de bu tarz sosyal sorumluluk projelerine ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Arslan ayrıca ziyaretlerinden ve duyarlı çalışmalarından dolayı Kastamonu Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Emine Çelik'e sarımsak plaketi takdim etti.
(Vİ-GY-Y)

18.01.2017 16:07:59 TSI
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