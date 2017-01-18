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Manisa Büyükşehir, Yomraspor'a kilitlendi



(Fotoğraflı)



Önder Aydın

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pazar günü deplasmanda Yomraspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde konuşan Sportif Direktör Bülent Ataman, Trabzon'a üç puan için gideceklerini söyledi.

Ligin ikinci devresine Halide Edip Adıvar yenilgisiyle başlayan yeşil-beyazlılar, Yomraspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana sakatlığı devam eden Alper Sürücü katılmazken, ayak bileğinde ağrısı olan Mehmet Yılmaz ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Halide Edip Adıvar maçında ayağına darbe alan Olcay'da antrenmana katılmadı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda oyun ve iki grup halinde yarı sahada çift kale maç ile devam etti. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Sportif Direktörü Bülent Ataman, ligin ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. İç sahada şanssız bir yenilgi aldıklarını dile getiren Ataman, "Üç puan kaybı yaşadık ancak bizim amacımız ve hedefimiz belli. Halide Edip Adıvar maçında bizimde hatalarımız oldu. Önümüzde Yomraspor ve Düzcespor olmak üzere iki deplasman var. Bu iki deplasmandan mutlaka 6 puan çıkarmak istiyoruz" dedi.

Takım olarak morallerinin yüksek olduğunu ve Halide Edip Adıvar maçını geride bıraktıklarını sözlerine ekleyen Ataman, "Biz şampiyonluğa inanan bir ekibiz. Tabi ki bu şampiyonluk süreci kolay olmayacak. Yomra maçının da bizim için zor maç olduğunu biliyoruz. Rakibimiz evinde iyi oynayan, mücadele eden bir ekip. Hava şartlarının da olumsuz olacağı bilgisini aldık. Ne olursa olsun Trabzon'a kazanmak için gideceğiz" diye konuştu.

(ÖND-Y)



18.01.2017 16:17:15 TSI

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