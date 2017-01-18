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AVLU Balıkesir Tanıtıldı



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Haber : Otağ Fırıncıoğulları

Kamera : Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin prestij projeleri arasında yer alan Çayderesi Rekreasyon alanı içinde yer alacak olan Avlu Balıkesir düzenlenen basın toplantısı ile proje tanıtımı yapıldı.

Balıkesir'in yeni çekim merkezi olması planlanan Avlu Balıkesir, düzenlenen basın toplantısı ile proje tanıtımı yapıldı. Toplantıda Concept7 Kurucu ortağı Gül Bozbıyık ve Inside Kurucu ortağı Aytaç Özçiçek basın mensuplarına proje hakkında bilgiler verdi. Concept7 Kurucu ortağı Gül Bozbıyık Avlu Balıkesir'in Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğini belirterek "Kent merkezini değerli kılacak, farklı hizmet birimlerini kentsel ölçekte kamusal alanda buluşturacak, şehrin yeşil alan kapasitesini yükseltecek öncü bir proje olarak tasarlandı. Bu doğrultuda, projemizin 1. etabını Mayıs 2017, 2. ve son etabını ise yaklaşık bir yıl sonra tamamlamayı planladık. Bugün burada bulunma amacımız, esasen Balıkesirli yatırımcılarımızdan aldığımız yoğun talepler üzerine, Avlu Balıkesir hakkında doğru bilgileri sizlere aktarmak. Mayıs 2017'de açacağımız 1. etabımızda; fuar ve kongre merkezi, çocuk oyun alanı, belediye sergi alanı, kafe ve restoran ile eğlence markalarımız yer almaktadır. O nedenle bugün buraya sadece yeme-içme markalarımızı davet ettik. Daha sonra gerçekleştireceğimiz büyük proje lansmanımızda bütün ulusal ve uluslararası perakende markalarımızı da davet ediyor olacağız" dedi.



852 kişilik sinema

Projede kongre ve gösteri merkezi ile ticaret odası binasında 1. etapta yer aldığına değinen Bozbıyık " Biz bu etapta gölet ve Çay Deresi manzaralı kafe ve restoranlara yer verdik. Fastfood markaları da bu etapta yer alacak. Bu etabın ana karakteristiği projenin genel rekreatif dokusu ile uygun olacak şekilde yeme-içme alanları ile eğlenceyi destekleyen çocuk oyun alanı ve kişisel bakım, aksesuar gibi markalardan oluşmasını öngörüyoruz. Projenin 2. etabında ise 8 salondan oluşan 832 kişilik bir sinema kompleksi alanımız mevcuttur. Projemizin iki etabı arasındaki ana aksın arasında yaklaşık 40 özel çim heykellerden oluşan özel bir peyzaj alanı ve farklı bitkilerin yer aldığı bir peyzaj koridoru mevcut. Yaklaşık 42 tane deniz konteynırından oluşmasını planladığımız alan ile bu özel peyzaj dokusunu bozmadan iki etabı birbirine bağlamayı ve alışveriş aksının sürekliliğini sağlıyoruz. Bu konteynır alanları aslında küçük küçük mağaza konseptlerini içinde barındıracak kuru temizleme, terzi, lostra, petshop ve kuaför gibi hizmet birimleri, spor giyim ve aksesuar markaları, yerel markalar, hediyelik eşya mağazaları da bu alanda yer alacak. Ayrıca projemizin başından sonuna kadar farklı noktalarda ve farklı konseptlerde 17 adet kiosk mevcut olacak" şeklinde konuştu.



Balıkesir'li olmaya geldik

Yönetim stratejileri ve pazarlama ile ilgili bilgiler veren Inside Danışmanlık Şirketi Kurucu Ortağı Aytaç Özçiçek Her yeni açılışın bizim için çok büyük önemi var, özelliklede bu dönem içerisinde. Ülkemizin şuan da bence daha çok başarıya ihtiyacı var ve özellikle bu dönemde daha çok mücadele etmeliyiz. Türkiye'de şuan da 378 tane AVM var ve 74 proje hayata geçmek üzere planlanmış durumda. Balıkesir bu konuda biraz daha bakir bir alan. Bizim şuan planladığımız bölge aslında AVM'nin dışında bir yaşam alanı hazırlamayı düşünüyoruz. Bizim projemiz şuan da burayla çok fazla özdeşleşmiş ve gelecekte bence Balıkesir'i ve çevresini ve bölgesini ticarette çok değiştirecek bir AVM olacak. Buraya Balıkesirli olmaya geldik. Çünkü projeye bizde çok inandık. Balıkesir şuan Türkiye'nin en kalabalık 17. şehri. Proje açıldıktan sonra yaklaşık bin kişilik bir istihdam olacak. Sadece alışveriş kısmının 1 yılda 130 milyonluk bir ciro elde etmesini bekliyoruz. Yaklaşık burası 6-7 milyon ziyaretçi alacak" dedi.

(OF



18.01.2017 16:17:45 TSI

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