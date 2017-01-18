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Tarhan'dan lösemili çocuklara moral ziyareti



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MERSİN (İHA) - Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mezitli Belediyesi Gönüllüleri, Mersin Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiler.

Çocuk Hemotolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Ünal ile birlikte onkoloji bölümünü gezen Başkan Tarhan, çocuklarla ve aileleri ile tek tek sohbet etti. Sohbet sırasında çocuklara ilgi alanlarına göre belediyenin kurslarından ücretsiz yararlanma sözü de veren Tarhan, Mersin Üniversitesi Hastanesi ile işbirliği içersinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

İnsanların yaşamın her evresinde çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşabileceğini söyleyen Başkan Tarhan, tedavi gören çocukların iyi olmasının yolunu, onlara destek olan aileleri ile doktorlarının da iyi olmasından geçtiğini belirtti. Ailelerin morallerini yüksek tutarak çocuğun tedavisine destek olması gerektiğini ifade eden Tarhan, "Bu tür hastalıklar maalesef gerek hastamız için gerekse aileleri için büyük özveri isteyen durumlardır. Gönüllülerimiz hem hasta çocuklara moral, ailelerine de destek olmak amacıyla böylesi güzel bir etkinliğe imza attılar. Manevi değeri olan bir etkinlikte bende seve seve bulunmak istedim" dedi.

Burada tedavi gören çocuklarla daha sonra pek çok platformda bir arada olmak istediklerini ifade eden Başkan Tarhan, "Biz buraya gelip ziyarette bulunduk ama işin peşini bırakmayacağız. Artık burada tedavi gören çocukların bir başkan arkadaşları var. Hastanemizle işbirliği içersinde çeşitli etkinlikler yapacağız. Yine çocuklarımızı tesislerimize götürerek mutlu ve değişik bir gün geçirecekleri etkinlikler düzenlemek istiyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde aramıza dönen çocuklarımızın belediyemizin imkanlarından yararlanmasını da sağlayacağız" diye konuştu.

Tarhan, ziyarette çocuklara 'Küçük Kara Balık' isimli kitabı dağıtırken, Mezitli Belediyesi Gönüllüleri de kendi ördükleri bere takımlarından hediye ettiler.

(HSK-Y)



18.01.2017 16:18:28 TSI

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