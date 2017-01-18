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27 Ağustos İlkokulu öğrencilerinin SBS başarısı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da kent genelinde yapılan Seviye Belirleme Sınavı'nda dereceye giren 27 Ağustos İlkokulu öğrencileri kitapla ödüllendirildi.

Gerçekleştirilen sınava yaklaşık 3 bin 850 öğrenci girerken, 27 Ağustos İlkokulu öğrencileri kendi gruplarında büyük bir başarıya imza atarak sınavda 1,2 ve 3. çıkarmayı başardı. İlkokul düzeyinde kendi gruplarında farklı sınıflarda okuyan öğrenciler yakaladıkları başarı ile başta öğretmen ve okul idarecileri olmak üzere velilerine büyük gurur yaşattılar.

Sınavda derece alan öğrenciler için okul yönetimi tarafından öğretmenlerinde katılımı ile bir ödül töreni düzenlendi. Törende derece yakalayan miniklere kitap hediye edildi. Tören çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

(GC-



18.01.2017 16:18:53 TSI

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