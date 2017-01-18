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Araban da 20 Aileye 500 keçi dağıtımı yapıldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:17
Araban da 20 Aileye 500 keçi dağıtımı yapıldı
Araban da 20 Aileye 500 keçi dağıtımı yapıldı

(Fotoğraflı)

Ayten Işık
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi' kapsamında Araban ilçesinde 20 aileye 24 dişi, 1 teke olmak üzere toplam 500 süt keçisi dağıtımı yaptı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından iki ilçede uygulanan 'Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme' projesi kapsamında Araban ilçesine bağlı Eskialtıntaş kırsal mahallesinde düzenlenen törende Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir tarafından Eskialtıntaş kırsal mahallesinde küçükbaş hayvan besiciliği yapan 20 aileye 24'ü sütlük dişi hamile Kilis keçisi, 1'i de erkek Halep tekesi olmak üzere toplam 500 adet keçi ile birlikte 2'şer adet yemlik, 1'er adet suluk ve 500'er kilogram fenni yem dağıtımı yapıldı. Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, törende yaptığı konuşmada, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Arabanlı çiftçilerimize destekleri hız kesmeden devam ediyor. Arabanlı çiftçilerimize verdiği desteklerden dolayı başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.Başkanımın destekleriyle Arabanlı çiftçilerin ekonomisine önemli katlı sağlandığını belirten Özdemir, birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece bunun gibi hizmetler de aralıksız devam edecektir" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan 'Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme' projesi kapsamında Araban ilçesine başlı Eskialtıntaş kırsal mahallesinde bu gün düzenlediğimiz törende Eskialtıntaş mahallesindeki küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için 20 aileye 24'ü sütlük dişi hamile Kilis keçisi, 1'er de erkek Halep tekesi dağıtımını yaptık. Amacımız Araban ilçesinde sütlük keçilerin gelişimini sağlamaktır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize desteğimiz aralıksız devam edecektir" şeklinde konuştu.
Eskialtıntaş kırsal mahallesi sakinlerinde küçükbaş besicisi ve 25 keçi alan Ayşe Fatma Özaslan, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, aklımızda olmayan sütlük keçi desteği bizleri memnun etti. Arabanlı çiftçilere sık sık tarımsal destekler veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e bize yaptığı sütlük keçi yardımı için teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.
Törene Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Araban Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu, Araban İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Abdulkadir Özpınar, Araban Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yücel Kantar, Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan ve çiftçiler katıldı.
(KU-SD-Y)

18.01.2017 16:19:18 TSI
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