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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Yoğun sis nedeniyle 10 araç birbirine girdi: 6 yaralı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:17
Yoğun sis nedeniyle 10 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Yoğun sis nedeniyle 10 araç birbirine girdi: 6 yaralı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın-Denizli karayolunda yoğun sis nedeniyle yaklaşık 200 metre arayla 3 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 10 araç birbirine girerken kazalarda 6 kişi yaralandı.
Denizli-Aydın Karayolu Sarayköy ilçesi girişinde yoğun sisten dolayı meydana gelen trafik kazaları, ortalığı adeta birbirine kattı. Sisten dolayı görüş mesafesinin yaklaşık 20 metreye kadar düştüğü bölgede meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 10 araç birbirine girerken, 6 kişi de yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilirken, yaralılar Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazaların ardından Denizli-Aydın Karayolu'nda da yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Yapılan çalışmaların ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı.
(MB-Y)

18.01.2017 16:19:25 TSI
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